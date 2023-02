Sendedatum: 09.02.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 09.02.2023

Diesmal wollen wir über Künstliche Intelligenz reden. Das Thema ist in aller Munde, dank ChatGPT. Alle Welt probiert den neuen Chatbot aus und beömmelt sich über die Antworten. Die wirken, bis auf einzelne Ausnahmen, auch beinahe wie von einem echten Menschen. Im Prinzip also alles wie in der Familien-Whatsapp-Gruppe. Chat GPT ist die erste Künstliche Intelligenz, die den Touring-Test besteht, also von Menschen nicht als KI erkannt wurde. Die KI wird also immer besser. Vielleicht wird der Mensch auch immer blöder?

Themen der Sendung:



Wie sinnlos ist Skisport?

Klimakleber im Urlaub

Fahrradfahren: Die gefährlichste Form der Fortbewegung

Künstliche Intelligenz: Chance und Risiken

und vieles mehr

