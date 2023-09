Sendedatum: 07.09.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 07.09.2023

Es ist Haushaltswoche im Bundestag. Und es droht schon wieder Krach. Die Grünen und auch Teile der SPD wollen die Schuldenbremse lockern und auf Pump in die kaputte Infrastruktur in Deutschland investieren. Die FDP will das nicht. Christian Lindner hält eisern fest an der Schwarzen Null. Natürlich ist es sinnvoll, Schulden zu begrenzen. Denn für alle Schulden müssen unsere Kinder und Enkel später Zinsen bezahlen. Andererseits ist es auch nicht gut, wenn die Kinder und Enkel später marode Schulen, kaputte Straßen, eine kaputte Erde von uns erben. Im Prinzip geht es darum, welches Loch wir der nächsten Generation überlassen. Das Loch in der Haushaltskasse oder das Schlagloch. Anders gesagt: Die kommenden Generationen haben entweder eine abgewrackte Bahn, mit der man nicht fahren kann. Oder eine funktionierende Bahn, aber kein Geld mehr für ein Ticket. Gut, Lindner hat schon auch Schulden gemacht, trotz Schuldenbremse. Mit Tricks. Zum Beispiel 100 Millionen für die Bundeswehr. Die nennt man nur nicht Schulden, sondern Sondervermögen. Das ist so als würde man einen Vollrausch als Sonderdurst bezeichnen.

Themen der Sendung:



Schlagloch oder Schuldenloch: Stürmischer Haushaltskurs im Bundestag

14 verlorene Jahre: Warum Frauen weniger Zeit haben!

Markus Söder und Hubert Aiwanger: Skandal? Welcher Skandal?

Afrika: Der unterschätzte Kontinent und unsere Vorurteile

und vieles mehr

