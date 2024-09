Sendedatum: 05.09.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 05.09.2024

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bewegen das ganze Land. Und nicht nur das, das Ergebnis wird auch international zur Kenntnis genommen. In London wird schon mal vorsorglich überprüft, ob die alten Spitfires noch alle vollgetankt sind.

In der Tat ist es ein historischer Einschnitt: Erstmals ist die AfD bei einer Bundestagswahl stärkste Kraft geworden. Friedrich Merz hatte ja mal versprochen, dass er als CDU-Vorsitzender die Ergebnisse der AfD halbieren würde. Allerdings wusste niemand, dass die damals bei 60 Prozent lagen. Die Ampel-Parteien hingegen landen im Orkus der Bedeutungslosigkeit. Die FDP holte in Sachsen 0,9 Prozent der Stimmen. Weniger als die Tierschutzpartei. AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht zusammen kommen in Thüringen gemeinsam auf fast 50 Prozent. Eine herbe Schlappe für Wladimir Putin. Der wird enttäuscht sein. In Russland hat er für seine Politik zuletzt 90 Prozent bekommen.

Aber es gibt auch die kleinen Lichtblicke!

Themen der Sendung:



Wahlen in Sachsen und Thüringen: Demokratie-Tetris (mit Maike Kühl)

Mord und Ferien: Deutsche Lieblingslektüre

Schwimmen in Deutschland: Purer Luxus?!

Globale Wasserkrise: Durstige Kühe und trockene Wüsten

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 05.09.2024 | 22:50 Uhr