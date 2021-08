Sendedatum: 05.08.2021 23:00 Uhr extra 3 vom 05.08.2021

Der Bundestagswahlkampf geht in seine heiße, nein, ist übertrieben, der Bundestagswahlkampf geht so langsam in seine lauwarme Phase. Baerbock, Laschet und Scholz verharren alle drei in einer passiven Grundhaltung. Angriff? Fehlanzeige. Das Motto ist eher: Wer zuerst zuckt, verliert. Baerbock ist im Wahlkampf komplett abgemeldet, weil sie saublöde Fehler gemacht hat, kommt nicht aus dem Quark. Und auch Laschets Umfragewerte sind im Sinkflug, seit er in den Flutgebieten gekichert hat. Einen Personen-Wahlkampf kann man mit Laschet nicht machen. Wenn bei Merkel auf den Plakaten stand: "Sie kennen mich", dann war das ein Versprechen. Bei Laschet wäre das eine Drohung.

Themen der Sendung:



Wahlkampf 2021: Wer zuerst zuckt, verliert

Annalena Baerbock: Gute Ausgangslage, schlechter Wahlkampf

Realer Irrsinn: Abschiebung bei Festanstellung

Online-Glückspiel und Sportwetten: Plötzlich legal

Corona-Chaos: Sorglos in die nächste Welle

Querdenker häufig älter als 65: Das Phantom des Opa

