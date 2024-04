Sendedatum: 04.04.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 04.04.2024

Wahnsinn, wie schnell sich die Stimmung in diesem Land drehen kann. Man sieht das gerade an unserer Fußball-Nationalmannschaft. Unsere Jungs! Jahrelang wurde auf ihnen rumgehackt. Und jetzt: Zwei Siege, und die DFB-Auswahl ist quasi gefühlter Europameister. Bundestrainer Nagelsmann hat die Taktik geändert und den Konkurrenzkampf in der Mannschaft gefördert. Das braucht auch die Regierung: Konkurrenz. Warum nicht die in der Ampel, die nicht gut performen, gegen Bessere ersetzen? Da sagen viele: Dann hätte man eine ganz neue Regierung. Aber vielleicht reichen auch taktische Umstellungen. Die Regierungsmannschaft dachte ja, jetzt wäre er da, der Erfolg. Weil sie ein Gesetz hinbekommen haben: Die spektakuläre, gefeierte, bejubelte, perfekt gemachte, geniale, unfassbare Cannabisfreigabe! Doch das Gesetz wirft auch sehr viele Fragen auf.

Deutschland-Rausch und Ampel-Kater

Union-Kanzlerkandidaten im Check

Gefahrenzone Schulweg: Elterntaxis im Visier

Die Schattenseite der Energiewende

