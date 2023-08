Sendedatum: 03.08.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 03.08.2023

Jeder Sommer braucht ein Sommerloch-Thema. Im vergangenen Jahr war es "Layla". In diesem Jahr: Friedrich Merz. Ja gut, kann man schlecht vergleichen. "Layla" hatte mehr sinnvollen Inhalt. Was war da los? Angesichts der Umfrageerfolge der AfD stellt sich für die CDU die Grundsatzfrage: Soll man mit den Rechtsextremen zusammenarbeiten oder nicht? Bislang galt ja die sogenannte "Brandmauer". Bis Friedrich Merz im Sommerinterview einfach mal spontan ein Loch in die Brandmauer gekloppt hat.

Merz sucht sehr ungeschickt, aber trotzdem bewusst die Nähe zu AfD-Narrativen. In der Zwischenzeit hat AfD den ersten Teil ihres Parteitags abgehalten. Flügelkämpfe gibt es nicht mehr bei der AfD. Inzwischen ist die Partei geschlossen rechtsextremistisch. Erinnern Sie sich noch an die Leute, die die früher hatten: Bernd Lucke. Frauke Petry. Jörg Meuthen? Gegen das, was die jetzt gewählt haben, waren das softe linke Hippies.

Themen der Sendung:



AfD-Parteitag und die brennende Brandmauer der CDU

Demokratie in der Krise: Lachst du noch oder wählst du schon?

Schönheitswahn: Influencer & Lippenstift-Index

und vieles mehr

