extra 3 vom 03.03.2022

Es gab mal eine Zeit ohne Krieg vor der Haustür, ohne Angst vor einem Atomschlag, wie schön das war - aber das war letzte Woche Mittwoch. Wie gerne würden wir über Unkompliziertes und Übersichtliches reden. Wie die Impfpflicht beispielsweise. Stattdessen: Krieg. Zumindest wir im Westen nennen es Krieg. In Russland darf es nicht so genannt werden. Da heißt es "Sondermilitäroperation". Wer kennt nicht den Klassiker von Leo Tolstoi "Sondermilitäroperation und Frieden"?

Mal geht es angeblich gegen die Nazis in der ukrainischen Regierung, mal gegen Drogenabhängige in der ukrainischen Regierung, mal darum, einen Genozid zu verhindern, mal darum, dass die Ukraine angeblich immer schon zu Russland gehörte. Wie egal wir Putin sind, merkt man daran, dass er sich nicht einmal die Mühe gibt, konsistent zu lügen. Er will die Ukraine einfach haben. Punkt.

Themen der Sendung:



Ukraine-Krieg: Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik

Sanktionen gegen Russland: Der Ausschluss von Swift

Schwesigs Kehrtwende: Pure Heuchelei

Ukraine-Flüchtlinge: Ist das europäische Vorgehen rassistisch?

Querdenker, Esoteriker, Spaziergänger: Der Mob geht weiter

Corona: Pharma-Patente behindern weltweite Impfkampagne

und vieles mehr

