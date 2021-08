Sendedatum: 26.08.2021 22:50 Uhr extra 3 am 26.08.2021

Heiko Maas ist seit knapp vier Jahren Bundesaußenminister und so langsam wird es eng. Nicht nur die Anzüge. Er hat die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt. Auch als bereits die Amerikaner begannen, ihre Kräfte zurückzuziehen, tat Maas nichts. Bereits weit vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul wurde Maas von der Botschaft in Afghanistan gewarnt. Er hat diese Warnungen offenbar nicht ernstgenommen.

Unabhängig von Afganistan, Maas' Bilanz sieht, höflich ausgedrückt, nicht so gut aus. Keinen Friedensvertrag mitverhandelt, keine europäische Flüchtlingspolitik hinbekommen, keine europäische Außenpolitik angestoßen, nichts zur Lösung des Nahost-Konfliktes beigetragen, keine tauglichen Sanktionen gegen Lukaschenko, keine Linie gegen Russland und China. Nicht mal bilaterale Gespräche angestoßen zwischen Phantasialand und Legoland.

Themen der Sendung:



Die schlechte Bilanz des Außenminister Maas

Bundestagswahl 2021: Die schlimmsten Seiten des Wahlkampfs

Parteien und ihre Wahlprogramme

Wie ungerecht ist Erben in Deutschland?

Lieferservice: Bequem, aber ausbeuterisch

und vieles mehr

