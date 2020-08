Flucht, Fußball und ein Stückchen Glück

Das Team Mandela aus Lehrte bei Hannover ist nicht irgendeine Fußballmannschaft. Es ist die erste in ganz Norddeutschland, die aus Flüchtlingen besteht und die am offiziellen Spielbetrieb in der 4. Kreisklasse teilnimmt. Ihr Trainer sagt: "Auf dem Fußballplatz können viele meiner Jungs wenigstens mal für ein paar Minuten ihr schweres Schicksal vergessen. Die sollen auch einfach mal glücklich sein." NDR Autor Tobias Hartmann hat Trainer Dirk Ewert und sein Team 2015 ein halbes Jahr lang begleitet. Der Film zeigt, was Flüchtlinge und Helfer bewegt in der Phase des Neustarts in Deutschland.