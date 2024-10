Die Paartherapie: Themen und Paare der zweiten Staffel

Katherine (30) und Christian (35) sind seit vier Jahren ein Paar und leben in einer Patchworkfamilie in Iserlohn. Katherine ist für ihren Mann umgezogen und fühlt sich einsam als Hausfrau und Mutter in einer Stadt, in der sie keinen Anschluss findet. Aber Christian liebt seinen Job und solange er der Alleinverdiener der Familie ist, werden sie nicht umziehen. Das setzt der Beziehung zu - sie stehen kurz vor der Trennung. Katherine weiß nicht mehr, wie lange sie noch weiter Kompromisse machen kann. In ihrer Verzweiflung wird sie immer drängender, was Christian immer mehr in die Flucht treibt und Katherine immer einsamer macht. Werden sie es schaffen, ihre Beziehung zu retten?

Sabrina (55) und Andreas (56) sind seit acht Jahren ein Paar. Sie lachen viel, verreisen gerne, lieben sich sehr - wenn da nicht dieses eine Problem wäre: Es gibt so gut wie keinen Sex in der Beziehung. Sabrina wünscht sich mehr, sie fühlt sie abgelehnt und verstoßen. Andreas sieht die Verzweiflung seiner Frau, aber wenn der Kopf nicht mitmacht? Er hadert mit seinem Männlichkeitsideal. Warum kann Andreas nicht mit seiner Frau Sabrina schlafen? Rein körperlich hat er keine Probleme, nur Sex und Liebe sind für ihn schwer zu vereinbaren. Die beiden sind so verkrampft miteinander, dass sie mittlerweile jeder Form von Zärtlichkeit aus dem Weg gehen. Andreas hat Angst, dass Sabrina dann mehr will, Sabrina hat Angst vor Zurückweisung. Was also tun?

Laura (26) und Jonathan (29) sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar und reden über alles miteinander. Sogar darüber, dass Laura Gefühle für eine andere Person entwickelt hat. Wie wird Jonathan mit dieser Info umgehen? Was macht es mit einer Beziehung, wenn sich ein Partner fremdverliebt? Jonathan hat das Gefühl, dass er mehr Nähe in der Beziehung sucht als Laura. Dadurch zieht er an ihr, was bei Laura zu noch mehr Flucht und bei Jonathan zu noch mehr Unsicherheiten führt. Wie umgehen mit einem unterschiedlichen Nähe-Distanz-Bedürfnis?