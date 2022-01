Julian Amershi

Vor der BOX: aufgewachsen in Osnabrück | Studium der Angewandten Kulturwissenschaften in Lüneburg | Volontariat beim NDR | seit 2009 Autor bei der Satire-Sendung extra 3 | Lehrauftrag an der Leuphana Universität Lüneburg | nominiert für Grimme-Preis Spezial 2012

In der BOX: Reporter für 7 Tage... beim Bund, 7 Tage... unter Pennern, 7 Tage... Pflege daheim, 7 Tage... unter Weihnachtsmännern

Deshalb BOX: Weil es spannend ist, andere Welten und Milieus kennenzulernen.

Die Filme von Julian Amershi 7 Tage... unter Autoverkäufern Autos zu verkaufen ist ein harter Job. Das Image ist mies, der Lohn abhängig von den Verkäufen. Das erleben auch unsere NDR Reporter Martin Rieck und Julian Amershi. mehr 7 Tage... Seniorenreise Ein liebevoller Film über die Kunst, älter zu werden - und wie man aus weniger mehr macht. mehr