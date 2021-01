So können Sie Untertitel empfangen

Der NDR sendet die Untertitel in technisch einwandfreiem Zustand aus. Die Gründe für Störungen liegen meist beim Empfang oder den technischen Geräten des Empfängers.



Probleme beim Empfang von Untertiteln:



Ist das Fernsehbild verrauscht oder lassen sich einzelne Sender gar nicht empfangen? Ist auch der Empfang anderer Videotextseiten gestört? Fehlen beispielsweise einzelne Buchstaben oder ganze Zeilen, gibt es "tanzende Buchstaben" oder Farbstörungen? Dann liegen die Probleme eindeutig beim Fernsehempfang. Das Videotext-Signal ist sehr empfindlich. Empfangsstörungen lassen sich daher zuerst beim Videotext feststellen.



Handelt es sich um eine solche Störung, sollten folgende Fragen geklärt werden:



Bei Kabelanschluss: Wie kommt das Signal in die Wohnung, wie wird es im Haus verteilt? Haben andere Hausbewohner auch Empfangsstörungen? Wer ist für die Verteilung zuständig? Wer ist der Kabelprovider? Wenden Sie sich für die Lösung des Problems dann bitte an die Ansprechpartner der jeweiligen Firmen.



Bei Satellitenempfang und DVB-T: Handelt es sich um eine Einzel- oder Gemeinschaftssatellitenanlage? Ist die Antennenspannung bei DVB-T hoch genug? Sind alle Anschlüsse und Stecker in Ordnung? Wird der Videotext vom Fernsehgerät oder der Empfangsbox angezeigt?



Probleme mit technischen Geräten:



Bei DVB-T: Sind alle den Videotext betreffenden Einstellungen der Empfangsbox korrekt? Ist die Box technisch auf dem neuesten Stand? Kann man die Box updaten und sind alle Updates auf dem neuesten Stand? Um Fehler an der Box auszuschließen, sollte ausprobiert werden, ob eine andere Box funktioniert.



Bei Empfangsboxen sind die Qualitätsunterschiede sehr groß. Nicht alle Geräte entsprechen den Mindestanforderungen für einen guten Empfang und bieten eine gute Videotext-Darstellung.



Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie vor dem Kauf Folgendes beachten: Lassen Sie sich das Gerät vorführen und überzeugen Sie sich von der guten Qualität des eingebauten Teletext-Decoders. Wenn Sie die Untertitel regelmäßig nutzen wollen, sollten Sie in eine gute Box investieren.