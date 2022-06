Stand: 22.06.2022 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 22.06.2022

Schleswig-Holstein: Neue Regierung

Schleswig-Holstein hat wahrscheinlich bald eine neue Regierung.

In dieser Regierung sind 2 Parteien:

• Die CDU.

CDU ist die Abkürzung für Christlich Demokratische Union Deutschlands.

• Und die Grünen.

Die 2 Parteien haben in den vergangenen Wochen oft mit·einander gesprochen.

Die 2 Parteien wollten nämlich wissen:

Wie können wir gut zusammen·arbeiten?

Jetzt haben sich die 2 Parteien geeinigt.

Und die 2 Parteien haben gesagt:

Wir wollen zusammen eine Koalition machen.

Das heißt:

Die 2 Parteien wollen zusammen in Schleswig-Holstein regieren.

Sie wollen wissen:

Was sind die wichtigsten Themen von der neuen Regierung?

Dann lesen Sie morgen die Nachricht in Leichter Sprache.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nord·deutschland: Streiks in vielen Häfen

In vielen Häfen in Deutschland sind am Donnerstag Streiks.

Bei einem Streik arbeiten Menschen nicht.

Diese Menschen sind zum Beispiel mit ihrer Arbeit nicht zufrieden.

Die Streiks sind 24 Stunden lang.

Und die Streiks sind zum Beispiel:

• In Hamburg.

• In Bremen.

• In Emden.

• Und in Wilhelmshaven.

In diesen Häfen streiken Hafen·arbeiter.

Die Hafen·arbeiter sagen zum Beispiel:

Unsere Arbeit ist oft sehr schwer.

Und wir arbeiten sehr viel.

Aber wir bekommen nicht genug Geld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachricht ist vom 22. Juni 2022, 15.30 Uhr.

