Mehr Nachrichten vom 21.03.2022

Schleswig-Holstein: Feuer in Schule

In Heide war ein Feuer in einer Schule.

Heide ist eine Stadt im Westen von Schleswig-Holstein.

Dieses Feuer war in der St.-Georg-Schule.

Die Polizei hat gesagt:

Wahrscheinlich hat ein Mensch das Feuer mit Absicht gelegt.

Ein Zeuge hat nämlich vor dem Feuer einen Menschen auf dem Dach von der Schule gesehen.

Diesen Menschen suchen wir jetzt.

Die Schule hat gesagt:

Ein Teil von der Schule ist abgebrannt.

Aber wir können weiter den meisten Unterricht machen.

Nur den Sport·unterricht können wir jetzt nicht mehr machen.

Schleswig-Holstein: Neue Bürgermeister in 3 Städten

In Schleswig-Holstein waren am Sonntag Wahlen in 3 Städten.

In diesen Städten haben die Menschen neue Bürgermeister gewählt.

In Wedel hat Gernot Kaser die Wahl gewonnen.

Wedel ist eine Stadt westlich von Hamburg.

Gernot Kaser ist in keiner Partei.

In Mölln ist Ingo Schäper neuer Bürgermeister.

Mölln ist eine Stadt im Süd·osten von Schleswig-Holstein

Ingo Schäper ist von der SPD.

SPD ist die Abkürzung für Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Und neuer Bürgermeister von Eutin ist Christoph Gehl.

Eutin ist eine Stadt im Osten von Schleswig-Holstein

Christoph Gehl ist in der SPD.

Diese Nachrichten sind vom 21. März 2022, 15.30 Uhr.

