Sound of Germany: Eine Deutschlandreise mit Olli Schulz Stand: 17.09.2021 15:51 Uhr "Was ist das eigentlich für ein Land, in dem ich lebe?" Eine Frage, die sich der Musiker Olli Schulz auf Abertausenden von Kilometern im Tourbus immer wieder gestellt hat. Er sagt: "Ich weiß viel zu wenig über die Menschen."

Die Corona-bedingte Zeit ohne Konzerte nutzt Olli Schulz und geht auf Deutschlandreise. Aber nicht wie sonst in die Clubs und Konzertsäle des Landes, sondern direkt zu den Menschen. Mit Fragen im Gitarrenkoffer. Denn in der Krise verlieren die Leute den Kontakt zueinander. Oder sie ziehen sich zurück und werden noch unsichtbarer, als sie es ohnehin schon waren. Und viele besinnen sich auf das, was immer schon wichtig war und zentral im Leben: die Musik, ihre Musik.

Wie klingt Gesellschaft?

Die dreiteilige Dokuserie "Sound of Germany" will eine schlichte und spannende Frage stellen: Wie klingt die Gesellschaft in Deutschland? Was erzählt die Musik der so unterschiedlichen Menschen über ihre Wünsche, Ängste, ihre Wut und ihre Geschichten? Olli Schulz geht dafür in die Wohnzimmer und Proberäume des Landes und auf die Straße.

Welche Menschen füllen diese Orte mit Leben? Wie klingen Seemannsheime, welche Musik hören Menschen, die auf der Straße leben? Welche Musik entsteht, wenn eine Gruppe Jugendlicher in der Provinz ihrer Wut über Rassismus Luft macht? Und welchen Stellenwert haben Lieder für eine Lkw-Fahrerin, die Tage und Wochen auf der Autobahn verbringt?

Olli Schulz entdeckt die Playlist Deutschlands

Er spricht mit feministischen Rapperinnen über ihre Texte und deren Wirkung, besucht ein Seemannsheim, um bei Shantys über das Alter und die Sehnsucht zu sprechen. Er erlebt bei einem Techno-Event, warum diese Musik gerade jetzt so wichtig ist für junge Menschen. Er trifft Klaus Meine, um über die Geschichte von "Wind Of Change" zu fachsimpeln und herauszufinden, ob Deutschland eigentlich eine neue Hymne braucht.

"Sound of Germany" öffnet den Blick für eine neue Perspektive auf Deutschlands Gesellschaft, die vielleicht schon lange nicht mehr so facettenreich war - mit viel Musik, Humor, Offenheit und dem Eigensinn, der Olli Schulz ausmacht. Es wird bunt, ernsthaft und skurril, ein kurzweiliger Trip durch Deutschland in drei Folgen - Musikfernsehen, das eigentlich ein Gesellschaftsporträt ist.

