Die Paartherapie: Mit Intensivcoaching aus der Krise?

Wer in der eigenen Beziehung körperliche oder psychische Gewalt erfährt, braucht schnell Hilfe. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die die wichtigsten Anlaufstellen für betroffene Frauen und Männer auf einer Übersichtsseite zusammengefasst. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr und kostenlos erreichbar. Die Beratung ist vertraulich und kann auch per Online-Chat oder E-Mail erfolgen.

Männer können sich montags bis freitags an das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter der Nummer 0800 1239900 richten. Auch hier ist eine anonyme Berarung per Chat oder E-Mail möglich. Beide Hilfetelefone stehen auch Menschen zur Verfüfung, die sich um von Gewalt betroffene Angehörige und Freunde sorgen.