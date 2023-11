Was bewegt Deutschland? 100 Bürger stimmen in TV-Sendung ab Stand: 10.11.2023 16:33 Uhr Einander zuhören, andere Einstellungen kennenlernen, eigene Sichtweisen überdenken: In "Die 100 - was Deutschland bewegt" mit Ingo Zamperoni nehmen 100 Menschen zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Sie können sich bewerben!

Zunächst tragen in den beiden Sendungen jeweils zwei bekannte Journalisten und Journalistinnen konträre Argumente zu einem Thema vor, das die Menschen in diesem Land bewegt. Welche Fakten und Argumente können die Bürgerinnen und Bürger dabei am besten überzeugen?

Das zeigt sich direkt in der folgenden Abstimmung: Eine Seite des Studios steht für "Pro", die andere für "Contra". Die Teilnehmenden können die Argumente auf einer Skala von 1 bis 10 dadurch gewichten, wie sie sich im Raum bewegen. Im Anschluss an die Abstimmung geht der aus den Tagesthemen bekannte Moderator Ingo Zamperoni der Frage nach, wer sich wie verhalten hat. Dazu befragt er einzelne Teilnehmende zu ihrer Haltung und ihren eigenen Erfahrungen mit dem Thema.

"Die 100 - was Deutschland bewegt" im NDR und WDR Fernsehen

Wer bei der Aufzeichnung in der Lokhalle Göttingen als einer von 100 Teilnehmenden dabei sein möchte: Für den 20. November sind noch Online-Bewerbungen möglich. Das NDR Fernsehen und das WDR Fernsehen zeigen die Sendungen dann jeweils am Mittwoch, 22. und 29. November, um 22 Uhr.

