Das NDR Bürgerparlament - Diskussionen auf Augenhöhe

Bürgerinnen und Bürger diskutieren miteinander - mit Argumenten statt mit Polemik, scharf, aber respektvoll. Das ist die Idee des neuen Bürgerparlaments im NDR Fernsehen. Das Fernsehstudio in Hamburg ist dafür dem britischen Unterhaus nachempfunden. Beteiligt an der Diskussion sind in jeder Sendung rund 20 Menschen quer durch die gesellschaftlichen Schichten, die sich vorab online um die Teilnahme bewerben können. Die Rolle des "Parlamentsvorsitzenden" übernimmt tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni.

Debattieren Sie mit - kontrovers, aber freundlich!

Die "Parlamentarier" signalisieren durch Aufstehen, dass sie das Wort wünschen - und haben maximal 60 Sekunden Zeit, ihr Argument passgenau und konzentriert zu platzieren. Dabei soll es kontrovers zugehen, dennoch freundlich, respektvoll und zugewandt. Unter den Diskutierenden kann durchaus ein Prominenter oder eine Politikerin sein. Eine Sonderrolle haben diese aber nicht, auch nicht mehr Redezeit.

Dazu kommt zusätzlich Publikum, das immer wieder ebenfalls seine Meinung sagen kann. Beim NDR Bürgerparlament zeigt sich, dass verschiedene Meinungen keine Ausnahme sind, sondern in einer Demokratie der Regelfall. Und dass Debatten von allen geführt werden können.

Bewerben Sie sich hier für die Sendungen

Wir starten das NDR Bürgerparlament im November mit zwei Sendungen zu aktuellen Themen, die große Teile der Bevölkerung beschäftigen. Bei Verzicht? Nicht mit mir! geht es um die Herausforderungen, vor die die hohe Inflation und damit die stark gestiegenen Preise unsere Gesellschaft stellt. Bei Gendern? Euer Ernst? wollen wir der Frage nachgehen, was das Gendern mit der Sprache macht und warum dieses Thema die Gemüter so erregt.