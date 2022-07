IdeenExpo 2022: Medienberufe im NDR kennenlernen und erleben

Im letzten Jahr waren es nur zwei Tage – jetzt findet die IdeenExpo 2022 in Hannover von Samstag, 2. bis Sonntag, 10. Juli statt. Auch der NDR ist wieder vor Ort und gibt Einblicke in verschiedene Medienberufe aus Fernsehen, Radio, Web und Co.!

Wie können Roboter unser Leben erleichtern? Wie sieht es in der Internationalen Raumstation aus? Und wie funktioniert zeitgemäßes Radio? Diese und viele weitere Fragen werden ab dem 2. Juli auf der IdeenExpo beantwortet, der Mitmach-Messe für Jugendliche in Hannover. Nach den Corona-Einschränkungen findet die Messe wieder unter "Normalbedingungen" statt, der NDR ist mit einem 700 Quadratmeter-Campus dabei - und einem beachtlichen Staraufgebot.

Medienberufe am virtuellen Stand des NDR entdecken

Hier können sich interessierte Jugendliche über die spannenden Berufe in einem modernen Medienunternehmen informieren, in die Welt von Radio, Fernsehen und redaktioneller Online-Arbeit eintauchen. Das Besondere: Interessierte Jugendliche können sich selbst ausprobieren - die gesamte Technik darf genutzt werden. 40 NDR Auszubildende und Ausbilder*innen demonstrieren, wie im NDR gearbeitet wird, und informieren über den NDR als attraktiven Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber.

Ob Aufnahmeleitung, Fachinformatik, Mediengestaltung Bild und Ton, Veranstaltungstechnik, Büromanagement oder Management für audiovisuelle Medien: Die Berufe beim NDR sind vielfältig - und damit auch die Ausbildungsmöglichkeiten. Hinzu kommen das journalistische Volontariat und das Regionalvolontariat.

NDR Azubis als Ansprechpartner*innen

So können Neugierige beispielsweise vor einem Greenscreen im Fernsehstudio zur Nachrichtensprecherin oder zum Nachrichtensprecher werden, die Besonderheiten bei der Bedienung einer Fernsehkamera entdecken oder im mobilen N-JOY Hörfunkstudio die eigene Radioshow moderieren. An der Mash Machine können sie außerdem ihre DJ-Qualitäten unter Beweis stellen. Ein besonderes Highlight ist zudem ein Fahrzeug, das von den Auszubildenden des NDR selbst entworfen und entwickelt wurde. Es ist so etwas wie ein "Ü-Wagen Light" und kann bis zu zehn Kamerasignale verarbeiten und live senden. An allen neun Tagen stehen die Auszubildenden mit Rat und Tat zu Seite und beantworten individuelle Fragen.

N-JOY Bühnenprogramm: Jan Delay und Casper live

Doch wer viel lernt, muss auch mal abschalten! Dafür sind das N-JOY-Team und gleich mehrere Top-Stars zuständig - mit echten Konzerthöhepunkten an den Wochenenden. N-JOY Moderator Dennis Pöring präsentiert am Sonnabend, 2. Juli, Jan Delay & Disko No.1 (Support : Mathea). Eine Woche später (Sonnabend, 9. Juli) moderiert Johnny Thumb den Abschlussabend der IdeenExpo – und holt Casper auf die Bühne. Die Band Passepartout eröffnet das Live-Programm. Am Freitag, 8. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Special Guest, der noch bekannt gegeben wird.

Weitere Informationen Feiert mit N-JOY auf der IdeenExpo! Wir holen euch die Stars nach Hannover auf die IdeenExpo 2022: Feiert auf der Messe mit Casper, Jan Delay und Co.! Und das Beste: Die Konzerte sind kostenlos! Hier gibt es alle Infos! mehr IdeenExpo gestartet: 720 Exponate in 13 Themenwelten Die Messe in Hannover soll Schüler für Technik und Naturwissenschaften begeistern - sie läuft bis zum 10. Juli. mehr