Wikingertage Schleswig 2024: Kampfarena, Kultplatz und Kinderdorf Stand: 08.08.2024 17:38 Uhr In Schleswig finden vom 9. - 11. August die Wikingertage statt. Bei dem Spektakel auf den Königswiesen gehören auch ein Turnier, ein Fackelumzug und Wikingermusik zum Programm.

von Peer-Axel Kroeske

Ein Wikingerschiff steht auf dem Rasen, damit die Besucher nicht auf dem Trockenen bleiben: Es dient als Bar. Rundherum stehen Pagoden mit Leinentüchern und Staketenzäune. Über dem Eingangsportal prangt ein symbolischer Wikingerkopf. Hier feiert Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) von Freitag bis zum Sonntag seine wilde Vergangenheit. Mehr als 300 Hobby-Darsteller reisen dazu aus ganz Norddeutschland an.

Spektakel: Nah- und Fernkampf in der Arena

Die Schaukämpfe sind Markenkern der Wikingertage. Welche Waffe in welcher Situation am besten wirkt, erklären die Haudegen jeweils anschließend. Nachmittags laufen Einzelturniere. Als Höhepunkt steht an allen drei Tagen der "Abenteuerliche Wikingerschaukampf" auf dem Programm (Freitag und Sonnabend 18.30 Uhr, Sonntag 17.30 Uhr).

Ob die Kämpfe tatsächlich das Lebensgefühl der Bewohner von Haithabu widerspiegeln, stellen Archäologen zwar infrage. Einen streng-wissenschaftlichen Anspruch hatten die Wikingertage aber noch nie. Etwas Spaß und Spektakel gehören einfach dazu.

Kinder schnitzen Drachenzähne

Harmloser muten die Aktivitäten im Wiki-Dorf an. Neben Heusackschlagen und Kugelstoßen kann der Nachwuchs die Gaukelei erlernen. Wer traut sich in das Zelt des "Schrecklichen Sven"? Aus Speckstein lassen sich Drachenzähne schlitzen. Und wer geschickt ist, trifft beim Bogenschießen den Apfel. Wettbewerbe beginnen jeweils um 14 Uhr und 15.30 Uhr. Das Bogenturnier für die Großen startet am Sonnabend um 17 Uhr.

Kultplatz mit Gauklern und Handwerkern

Wer den Geschichtenerzählern, den Skalden, lauschen möchte, ist am besten auf dem Kultplatz aufgehoben. Hier zeigen auch Handwerker, dass die Wikinger nicht nur das Kriegsbeil schwingen konnten. Auf der Naturbühne gibt die Mittelalter-Gruppe "Frisia non Cantat" aus Nordfriesland täglich mehrere Konzerte. Am Anleger steht das originalgetreu nachgebildete Wikingerschiff Sigyn für Fahrten bereit. Ein weiterer Höhepunkt ist zudem der Fackelumzug am Freitag um 21.00 Uhr.

Anreise, Öffnungszeiten und Eintritt

Die Pforten öffnen sich täglich um 12 Uhr. Die meisten Aktivitäten konzentrieren sich am Nachmittag. Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei. Schluss ist am Freitag und Sonnabend um 22 Uhr, sowie am Sonntag um 19 Uhr. Tickets kosten 14 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder bis 14 Jahre und 30 Euro für Familien (zwei Erwachsene , bis zu vier Kinder) pro Tag. Von der Schleidörfer Straße fahren Shuttle-Busse. Familien zahlen dafür zwei Euro. Weitere Infos zum Programm bietet die Webseite des Veranstalters.

