Unfreiwillige Flugpause: Wanderfalke bleibt an Kirchturm hängen

Stand: 20.06.2023 16:09 Uhr

In Lüneburg hat sich am Dienstag ein Wanderfalke in der Wetterfahne von St. Nicolai verfangen - und konnte sich stundenlang nicht befreien. Die Rettung, eine Gemeinschaftsaktion, war aufwendig.