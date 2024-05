Streik im Baugewerbe: Die wichtigsten Fragen und Antworten Stand: 13.05.2024 22:34 Uhr Gestiegene Zinsen, hohe Baukosten, weniger Aufträge: Der Baubranche geht es nicht gut. Und jetzt wird auch noch bundesweit gestreikt auf dem Bau - das erste Mal seit rund 20 Jahren. Wie kam es dazu und welche Auswirkungen hat das?

Von heute an wird auf den Baustellen in ganz Deutschland punktuell gestreikt - etwa auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Bereits gestern gab es erste Streiks in Niedersachsen, dort legten mehr als 1.000 Bauleute ihre Arbeit nieder. In Kiel und Flensburg streiken etwa 400 Menschen in den Firmen Uhlmann und den Schleswiger Asphaltsplitt-Werken SAW. In Niedersachsen gingen Arbeiterinnen und Arbeiter in Osnabrück, Langenhagen (Region Hannover), Braunschweig und Northeim auf die Straßen. Wie ist es dazu gekommen und was sind die Forderungen? Die wichtigsten Antworten.

Wie kam es zum Streik in der Baubranche? Vorangegangen waren drei ergebnislose Verhandlungsrunden im Bauhauptgewerbe mit bundesweit etwa 930.000 Beschäftigten. Mittlerweile verhandeln die beiden Arbeitgeberverbände, der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG Bau) seit drei Monaten. Die Gespräche sind festgefahren. Auch der Kompromissvorschlag Mitte April brachte keinen Erfolg. Was hatte der Schlichterspruch vorgesehen? Der Schlichter Rainer Schlegel hatte am 19. April zweistufige Lohnerhöhungen vorgeschlagen. Zunächst sollten die Einkommen zum Mai pauschal um 250 Euro steigen und elf Monate später noch einmal um 4,15 Prozent im Westen und um 4,95 Prozent im Osten. Während die IG Bau den Kompromissvorschlag annahm, lehnten die Arbeitgeberverbände ihn Anfang Mai ab. Damit scheiterte die Schlichtung. "Wir warten auf ein Angebot der Arbeitgeber, das im Volumen über dem des Schlichterspruchs liegt. Dann kommen wir an den Verhandlungstisch", erklärte ein Sprecher der IG Bau. Wofür streikt die Gewerkschaft IG Bau jetzt? An den Schlichterspruch fühle man sich nun nicht mehr gebunden, sagte IG-Bau-Chef Feiger. Gestreikt werde wieder für die ursprüngliche Forderung von 500 Euro mehr im Monat. "Die Ablehnung des Schlichterspruchs wird den Bauunternehmen noch auf die Füße fallen, denn jetzt kann es nur teurer werden", warnte Feiger. Wie reagieren die Arbeitgeber auf den Streik? Mittlerweile wollen die Arbeitgeber die Löhne der Beschäftigten freiwillig anheben. Der HDB sowie der ZDB schlugen vor, im Westen fünf Prozent und im Osten sechs Prozent draufzulegen. Der Vorschlag liegt über ihrem Angebot in den Tarifverhandlungen. "Die Streiks werden zu Bauverzögerungen führen und damit wirtschaftlichen Schaden anrichten", sagte Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Vizepräsident des ZDB. "Gerade jetzt, in konjunkturell schwierigen Zeiten, insbesondere im Wohnungsbau, kommen Streikmaßnahmen zur Unzeit." Es müsse nun schnell eine Verhandlungslösung gefunden werden. Warum wird trotz schlechter Auftragslage gestreikt? Der Wohnungsneubau stockt, das macht allerdings nur einen kleinen Teil der Branche aus. Im Bereich Infrastruktur hingegen sieht es gut aus. Der letzte Tarifabschluss liegt drei Jahre zurück. Nach Einschätzung der Experten soll mit dem Streik auch versucht werden, die Bedingungen an die Inflation neu anzupassen. Wer ist vom Streik betroffen? Laut Arbeitgeberverband könnte es zunächst den Straßenbau, sowie Brücken, öffentliche Gebäude und Großbaustellen betreffen. Hier werden Verzögerungen und weitere wirtschaftliche Schäden erwartet. Auch private Haushalte können betroffen sein, wenn sich der Hausbau zeitlich verschiebt. Auch könnten Autobahnabschnitte länger gesperrt bleiben als vorgesehen, das wiederum betrifft Pendler und wirft die Zeitpläne von Logistikfirmen durcheinander. Wie groß ist die Chance auf eine schnelle Einigung der Tarifparteien? Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaft wird erst dann weiterverhandeln, wenn die Arbeitgeber ein für sie akzeptables Angebot machen. Bis so ein Angebot vorliegt, könnten die Streiks nur ein Anfang sein, heißt es.