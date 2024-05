Stand: 14.05.2024 10:05 Uhr IG Bau ruft auch in Kiel und Flensburg zu Streik auf

Auf Schleswig-Holsteins Großbaustellen dürfte es heute ruhiger als gewöhnlich zugehen. Der Grund: Die IG Bau ruft zu bundesweiten Streiks im Bauhauptgewerbe auf. Auch in Kiel und Flensburg sind Streikzentren eingerichtet. Etwa 400 Menschen erwartet die IG Bau laut eines Sprechers an den beiden Streik-Standorten. Bestreikt werden sollen unter anderem die Firma Uhlmann in Kiel und die Schleswiger Asphaltsplitt-Werke SAW.

Hintergrund für den Streik ist die Anfang Mai geplatzte Tarifschlichtung mit 930.000 Beschäftigten. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr Gehalt. Ein Schlichter hatte Anfang Mai 250 Euro mehr Lohn vorgeschlagen sowie weitere Lohnerhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt. Das hatten die Arbeitgeber laut Gewerkschaft mit Verweis auf die aktuelle Konjunktur aber abgelehnt.

