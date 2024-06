Getöteter Vermieter: Haftstrafen und Freispruch für Angeklagte Stand: 24.06.2024 16:31 Uhr Im Prozess um einen getöteten Vermieter aus Bremen ist ein Urteil gefallen. Zwei der drei Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Sie sollen den 46-Jährigen umgebracht, zerstückelt und bei Posthausen vergraben haben.

Ein Mann muss wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes für zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis, wie der Vorsitzende Richter des Landgerichts Bremen am Montag mitteilte. Sein Komplize wurde demnach wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Der dritte Angeklagte wurde freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Angeklagte sollen 46-Jährigen erstickt haben

Das Gericht ist nach eigenen Angaben überzeugt, dass die beiden Männer ihren 46-jährigen Vermieter im April 2020 im Streit mit einer Plastiktüte erstickten. Laut Anklage sollen sie den Mann zuvor gefesselt und geschlagen haben, um Zugang zu mehreren Geldkarten zu erpressen. Außerdem sollen sie das Auto des Mannes und seiner Mutter verkauft haben. Der dritte Angeklagte soll die Leiche zerstückelt haben, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Verteidigung forderte Freispruch

Seit Februar 2023 standen die drei Männer vor Gericht. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft den Männern noch Mord aus Habgier vorgeworfen. Am Ende ging sie von Totschlag aus und forderte lange Haftstrafen. Die Verteidigung hatte am Freitag bereits für zwei der drei Angeklagten Freispruch gefordert, weil diesen die Tat aus ihrer Sicht nicht nachgewiesen werden könne. Am Montag forderte sie vor Gericht auch für den dritten Angeklagten Freispruch.

Gericht stellte Fehler bei Ermittlungen fest

Die Verteidigung hatte zudem wiederholt schwere Vorwürfe gegen die Ermittler erhoben. Das Gericht stellte ebenfalls Fehler fest. Die Ermittler hätten vorgegeben, die Beschuldigten zu einem anderen Delikt zu vernehmen, sie dann aber zu dem getöteten Vermieter befragt.

Suche nach Leiche auf Acker in Posthausen

Die Familie des getöteten Vermieters war lange von einem Vermisstenfall ausgegangen. Auch die Polizei vermutete zunächst kein Verbrechen. Erst im September 2021 geriet das Trio in Verdacht. Die Suche nach der Leiche war aufwendig, unter anderem wurde bei Posthausen (Landkreis Verden) ein Acker umgegraben. Von dem Opfer wurden nur einzelne Knochen gefunden.

