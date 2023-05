Stand: 30.05.2023 10:52 Uhr "Air Defender": Erste US-Transportmaschinen in Wunstorf gelandet

Die ersten US-Transportmaschinen für "Air Defender 23" sind auf dem Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) gelandet. Die beiden Flugzeuge haben Material und Personal für die multinationale Übung unter Federführung der Luftwaffe an Bord. Heute sollen noch zwei weitere Maschinen landen. "Air Defender 23" beginnt am 12. Juni - es sollen verschiedene Operationen im europäischen Luftraum trainiert werden. Bis zu 10.000 Menschen aus 25 NATO-Ländern sowie 240 Flugzeuge nehmen an der Übung teil. Im Norden spielen sich die Übungen vor allem über Nord- und Ostsee sowie über Mecklenburg-Vorpommern ab. In Wunstorf werden Transportmaschinen starten und landen. Sie sollen unter anderem Kampfjets im Flug betanken.

