Ulf Ansorge

Ulf Ansorge ist im Norden der Hansestadt aufgewachsen. Schon als Kind hat Ulf Ansorge Radiosendungen auf Cassetten aufgenommen - und so gab es beim Thema Berufswunsch gar keine Frage. Nach dem Zivildienst hat er bereits während des Studiums beim NDR gejobbt - als Reporter, Redakteur und Moderator bei NDR 2. Musik ist für Ulf Ansorge das Größte - er hat sogar eine klassische Klavier-Ausbildung und hat im Orchester die Oboe gesielt. Denn: Musik begleitet uns durch unser Leben, und oft wissen wir bei einem Song noch ganz genau, was damals in unserem Leben passiert ist, findet er. Und Humor hat er auch: Legendär wurde Mitte der 90er-Jahre seine tägliche Comedy-Sendung "Kwatsch!". Später hat er dann ein bisschen private Luft geschnuppert - Radio Hamburg, Klassik Radio und SAT.1 waren die nächsten beruflichen Stationen. Aber nun ist er wieder zu Hause - und moderiert bei NDR 90,3 und das Hamburg Journal beim NDR Fernsehen. Dort ist Ulf Ansorge häufig auch als Nachrichtensprecher zu sehen.

