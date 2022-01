Nikolai Zech

"Wie schafft man es da nur rein?" - das hat sich Nikolai schon zu Schulzeiten gefragt, wenn morgens beim Frühstück das Radio lief. Und obwohl er nach seinem Medienmanagement-Studium erst "irgendwas mit Marketing" machen wollte, ist nach einem Praktikum und Volontariat beim Radiosender Oldie 95 in Hamburg glücklicherweise "irgendwas mit Medien" daraus geworden. Nach anschließenden zwei Jahren als Morningshow-Moderator bei delta radio in Kiel konnte Nikolai im NDR Fuß fassen: erst fünf Jahre bei N-JOY und seit Herbst 2021 bei NDR 90,3. Hier moderiert er für die Stadt, die er gegen keine andere Stadt in der Welt eintauschen möchte. Nikolai werkelt gerne in seinem Garten, geht Wakeboarden, badet in der Dove-Elbe, spielt Tennis oder "entspannt" beim Yoga. Namaste!

Weitere Informationen Steckbrief: Nikolai Zech NDR 90,3 Moderator Nikolai Zech stellt sich vor. mehr