Anne-Kathrin Adams

Geboren in: Oldenburg in Oldenburg, was wiederum in Oldenburg ist

am: 5. Juni 1977 zur Gottesdienstzeit, wie es sich für ein Pastorenkind gehört

Das wollte ich als Kind werden: Karla Kolumna, Tierärztin, Witzeschreiberin, Fußballerin, Volleyballerin, Handballerin, zur berittenen Polizei war auch mal so´ne Idee...

Das mache ich bei NDR 90,3: Mikrofon nehmen und raus gehen. Am liebsten mit dem Ü-Wagen.

Mein schönstes Erlebnis: Mathe nach der 11. Klasse abzuwählen.

Das war mir peinlich: Einiges. Ich erspare Ihnen die Details.

Mein Lebensmotto: Allein schon!

Das esse ich am liebsten: Sushi und Cornflakes (gerne getrennt voneinander)

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Mann und unsere Kinder.

Wenn dann noch Platz für eine Kaffeemaschine ist, ist es gut gelaufen für mich.

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Wieder nicht zum Sport gehen.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: Möglichst in der Sonne, oder in Oldenburg in Oldenburg.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Weil ich hier zuhause bin.