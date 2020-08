Sport bei NDR 90,3

Wenn etwas Interessantes in Hamburgs Sportszene passiert, sind die Reporterinnen und Reporter von NDR 90,3 dabei. Alle Spiele des HSV und des FC St. Pauli in der 2. Bundesliga begleiten wir zuverlässig. Dazu bieten wir Reportagen und Hintergrundberichte aus allen anderen Bereichen des Sports in unserer Stadt.

Der Sportplatz Hamburg im Überblick Montags bis freitags um 16.30 Uhr: aktuelle Sport-Meldungen

Sonnabends um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr: aktuelle Sport-Meldungen

Sonntags:

16.30 Uhr: aktuelle Sport-Meldungen

aktuelle Sport-Meldungen 18 bis 20 Uhr: die Hamburger Sport-Bilanz des Wochenendes

Sonntag, 16.08.2020, 18.05-20.00 Uhr

Moderation: Britta Kehrhahn

Fußball: HSV und seine Baustellen

Fußball: Der FC St. Pauli nach dem Testspiel bei Holstein Kiel

Fußball: Die Halbfinals im Hamburger Lotto-Pokal

Beachvolleyball: Turnier am Olympiastützpunkt in Dulsberg. Studiogast Kira Walkenhorst