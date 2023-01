Ich krieg' die Krise! Wie kommt Hamburg über den Winter?

NDR

Strom, Heizung, Essen, Trinken - alles wird teurer. Die kriegsgetriebene Inflation treibt viele Menschen ans Limit und manche sogar ganz tief in den Dispo. Journalistin und Mutter Lisa Hentschel spricht in dieser Miniserie mit Hamburgerinnen und Hamburgern über ihren Umgang mit der aktuellen Krise, darüber wo sie persönlich Abstriche machen und was sie sich und ihren Kindern noch gönnen können. Dieser Podcast liefert Ideen, hilfreiche Expertentipps und das gute Gefühl, in der derzeitigen Lage NICHT allein zu sein.