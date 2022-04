Podcast "Feel Hamburg" mit der Autorin Ildikó von Kürthy Stand: 20.04.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit der Schriftstellerin Ildikó von Kürthy, die erzählt, wie sie als junge Frau von Aachen nach Hamburg kam und sich verliebte und spricht über ihren neuen Roman "Morgen kann kommen".

Ihre Heldinnen sind oft chaotisch, vom Schicksal gebeutelt und haben in aller Regel Probleme mit Männern. Mit Unterhaltungsromanen wie "Mondscheintarif", "Freizeichen" oder "Hilde, mein neues Leben als Frauchen" hat sich Ildikó von Kürthy in die Herzen von Millionen Frauen geschrieben und zählt heute zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands. Zusammen mit ihrem Mann, dem Promi-Reporter Sven Michaelsen, und ihren beiden Teenager-Söhnen lebt die Autorin in Hamburg und hat sich nahe des Klostersterns in einem Haus mit rosa gestrichener Tür eingerichtet. Das erzählt sie in der neuen Folge von "Feel Hamburg".

Feel Hamburg: Ildikó von Kürthy - Autorin Sendung: "Feel Hamburg" | 20.04.2022 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 44 Min | Verfügbar bis 20.04.2023 Daniel Kaiser spricht mit der Autorin Ildikó von Kürthy über ihren neuen Roman "Morgen kann kommen", ihre Liebe zu Hamburg und über das Älterwerden.

Ildikó von Kürthy: "Ich habe mich sofort in Hamburg beheimatet gefühlt"

Ildikó von Kürthy spricht mit Daniel Kaiser über Kindererziehung, die vielen Nachmittage, die sie mit ihren Söhnen im Innocentiapark verbracht hat. Außerdem erinnert sich die 54-Jährige an ihre ersten Tage und Wochen in Hamburg, als sie an der Henry-Nannen-Schule für Journalistik aufgenommen wurde. Obwohl sie bis heute mit ihrer Heimatstadt Aachen sehr verbunden ist und augenzwinkernd betont, dass sie in direkter Linie von Karl dem Großen abstamme, sei sie heute in Hamburg zuhause und sehr glücklich.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 20.04.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Biografie Hörbücher