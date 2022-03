Podcast "Feel Hamburg" mit dem Rettungssanitäter Tobias Schlegl Stand: 16.03.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - mit dem Rettungssanitäter Tobias Schlegl.

Vor knapp acht Jahren beschloss der Journalist und Moderator Tobias Schlegl, sein Leben von Grund auf zu verändern. Er zog sich weitgehend aus den Medien zurück und machte eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Seitdem rettet er Menschenleben, berichtet über Missstände im Pflegebereich und engagiert sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit.

Britta Kehrhahn spricht mit Tobias Schlegl über seinen Rettungseinsatz im Mittelmeer, wo er Flüchtlinge medizinisch betreute.

Tobias Schlegl: Ich habe mich für immer verändert.

Im vergangenen Jahr hat er einen Monat ehrenamtlich auf dem Rettungsschiff "Sea-Eye-4" als Sanitäter gearbeitet, um gemeinsam mit der Mannschaft Geflüchtete im Mittelmeer aus Seenot zu retten. Bei "Feel Hamburg" schildert Tobias Schlegl diese dramatischen Tage, als es gelang, 408 Menschen zu bergen, die zum Teil in kritischem gesundheitlichen Zustand an Bord kamen, und wo jede Sekunde zählte. Der sympathische 44-Jährige spricht aber auch von seinen Erlebnissen in Hamburg als St. Pauli-Fan, seine Liebe zum Schanzenviertel und verrät, warum er jeden Tag vier Liter Wasser trinkt.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

