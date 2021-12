Podcast "Feel Hamburg" mit HipHop-Academy-Gründerin Dörte Inselmann Stand: 08.12.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - mit der Gründerin der HipHop Academy Dörte Inselmann.

Bei dem Hamburger Stadtteil Billstedt denken die meisten nicht unbedingt zuerst an Musik und kulturelles Leben, sondern eher an Probleme mit Arbeitslosigkeit, Migration und Armut. Genau diese Punkte waren es auch, die die Billstedterin Dörte Inselmann vor vielen Jahren dazu gebracht haben, die Ärmel hochzukrempeln und Kultur in ihren Stadtteil zu bringen.

Dörte Inselmann - Die Queen im Kulturpalast

Vor vierzig Jahren hat Dörte Inselmann in Billstedt den Kulturpalast eröffnet. Und was zunächst ironisch überhöht klang, hat sich inzwischen verselbstständigt. Aus einem 70 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum ohne Heizung und ohne Sponsoring wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte ein "wunderschönes Gebäude mit 3500 Quadratmetern Fläche", das zwar für Dörte Inselmanns Geschmack immernoch nicht groß genug ist, aber zum Stadtteil passt und den Namen Kulturpalast wirklich verdient.

Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit der umtriebigen Intendantin, der "Queen of Kulturpalast" Dörte Inselmann über die vielfältigen Projekte, mit denen Kinder und Jugendliche im Stadtteil gefördert werden und die, wie zum Beispiel die HipHop Academy, über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt sind.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

Feel Hamburg: Dörte Inselmann - Intendantin Stiftung Kulturpalast Sendung: Feel Hamburg | 08.12.2021 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 46 Min | Verfügbar bis 15.12.2021 Daniel Kaiser spricht mit der Intendantin der Stiftung Kulturpalast - Billstedt über ihre wichtige Arbeit mit Jugendlichen in einem der sozialen Brennpunkte Hamburgs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 08.12.2021 | 20:00 Uhr