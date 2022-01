Podcast "Feel Hamburg" mit Expeditionsleiter Arved Fuchs Stand: 12.01.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit dem Expeditionsleiter und Autor Arved Fuchs.

Der Mann ist mit vielen Berufsbezeichnungen unterwegs: Arved Fuchs ist Polarforscher, Buchautor und Botschafter der internationalen UN-Dekade Biologische Vielfalt und der Stiftung Klimawald. Außerdem kann er sich mit Fug und Recht Abenteurer und Weltreisender nennen. Denn Arved Fuchs war bereits zu Fuß an den beiden entlegensten Punkten der Erde: dem Nord- und dem Südpol. Und das sogar innerhalb eines einzigen Jahres. Er selbst nennt sich allerdings am liebsten nur Expeditionsleiter. Denn das Zusammenstellen und die Durchführung von Expeditionen sei seine eigentliche Kernkompetenz.

"Klimawandel verursacht mir schlaflose Nächte"

In dieser Folge von "Feel Hamburg" erzählt der Ehrenkapitän der "Rickmer Rickmers" von seinen spannenden, häufig auch lebensgefährlichen Expeditionen ins ewige Eis. Eindrücklich schildert er die erschreckenden Ausmaße des Klimawandels, die hier besonders gut zu sehen sind, denn "in der Arktis schreitet der Klimawandel dreimal so schnell voran." Es geht aber auch um ganz praktische Dinge, den Alltag an Bord, die Verpflegung und die Probleme bei der Körperhygiene.

