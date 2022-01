Podcast "Feel Hamburg" mit Altbürgermeister Ole von Beust Stand: 26.01.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Hamburger CDU und Ersten Bürgermeister Ole von Beust.

Das schlug damals ein wie eine Bombe: "Richter Gnadenlos" Schill hatte versucht, Ole von Beust mit seiner Homosexualität zu erpressen. Wir alle erinnern uns noch an den Skandal - und wie er ausging: Schill wurde in Schimpf und Schande vom Hof gejagt und Ole von Beust wurde mehr oder weniger über Nacht zum Superstar. Unter seiner Führung herrschten ab 2004 in Hamburg tatsächlich bayrische Verhältnisse, denn die CDU holte die absolute Mehrheit und die Hamburger und Hamburgerinnen brachten ihrem Ersten Bürgermeister mit diesem Traumergebnis den größtmöglichen Liebesbeweis.

Feel Hamburg: Ole von Beust - ehemaliger Bürgermeister Sendung: Feel Hamburg | 26.01.2022 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 40 Min | Verfügbar bis 26.01.2023 Daniel Kaiser spricht mit Ole von Beust über sein Leben nach der Politik, sein Outing und über die Elbphilharmonie.

Ole von Beust: Meine Sexualität war nie ein Thema

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Ole von Beust über sein Leben nach der Politik, nach dem Outing und warum er sich nicht früher zu seiner Homosexualität bekannt hat. Er sei einfach nie nach seiner sexuellen Orientierung gefragt worden, erklärt von Beust und betont, dass er diese Frage wahrheitsgemäß beantwortet hätte. Inzwischen sei er froh, sich geöffnet zu haben, denn damit sei vieles einfacher geworden. Heute spielt Homosexualität in Politik und Medien keine große Rolle mehr. Nach Klaus Wowereit und Ole von Beust haben sich auch viele andere Promis geoutet. Aber damals war das ein mutiger Schritt.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

