"Feel Hamburg" mit dem Autor Janne Mommsen Stand: 03.05.2023 05:00 Uhr Auch in Hamburg gibt es eine "Mommsenstraße". Sie ist allerdings nicht nach Janne Mommsen benannt, sondern nach dem Historiker Theodor Mommsen. Dennoch gefällt es ihm, dass es Straßen mit seinem Nachnamen gibt.

Beim Einchecken im Hotel aber erregt sein Name auch großes Misstrauen. Das passiert dann, wenn sich herausstellt, dass er auch noch anders heißt. Der Name Janne Mommsen ist nur ein Künstlername, ein Pseudonym. Im wahren Leben heißt Mommsen Volkmar Nebe. Auch Jobs hatte er schon viele in seinem Leben: vom Anstreicher auf der Werft bis hin zum Traumschiffpianisten. Heute schreibt er Romane und Theaterstücke. Mommsen wurde 1960 in Kiel geboren. Nach vielen Zwischenstationen landete er irgendwann in Hamburg. Hier lebt er heute im - wie er es sagt - „besten Stadtteil, den es überhaupt gibt“ - in Barmbek-Süd. Dort kann er wählen zwischen der Ruhe und Romantik am Osterbekkanal und dem geschäftigen Treiben zur anderen Seite in Richtung Winterhude. Hamburg sei einfach eine wunderbare, wunderschöne Stadt, die sich nie abnutze, sagt Mommsen.

Mommsens nächstes Buch wird ein Weihnachtsbuch und spielt in Friedrichstadt, erzählt der Autor in "Feel Hamburg". Die aktuelle Podcast-Folge mit Daniel Kaiser ist so abwechslungsreich und vielseitig geworden wie ein Buch. Es geht um die Frage, ob Mommsen als Autor vom Schreiben leben kann. Es geht um Einwohner von Föhr, die es nach New York zog statt nach Hamburg. Und es geht um Liebe, die auch im Alter nicht aufhört.

Klavierspielen - vom Hotel Atlantik bis zum Reifenhändler

Als studierter Musiker hat Mommsen in Hamburg für jeden gespielt, der ihn bezahlt hat. "Vom Atlantik bis Reifenhändler", scherzt er im sehr launigen Gespräch mit Daniel Kaiser. "Und dann haben die mich einfach mal angefragt." Damit meint Mommsen die MS-Berlin, das ehemalige ZDF-Traumschiff. Auf Kreuzfahrten hat er dort eine Zeit lang Klavier gespielt. "Mit einigen, mit denen ich damals gefahren bin, bin ich auch bis heute befreundet", erinnert sich Mommsen zurück. "Und wir haben auch ordentlich gefeiert. Also ich glaube, in der Zeit habe ich so wenig geschlafen wie nie wieder in meinem Leben."

Vorne rausgeschmissen - hinten wieder reingekommen

Als Mommsen anfing, Kurzkrimis zu schreiben, gehörte auch Regisseur Jürgen Roland zu seinen Lesern. Der ging auf ihn zu und fragte, ob er nicht auch mal was für ihn machen wolle. Das Schreiben fürs Fernsehen war zu Beginn allerdings nicht so leicht. "Die haben mich immer vorne rausgeschmissen und hinten bin ich wieder reingekommen", erinnert sich Mommsen. "Die wussten nicht mehr, wie sie mich loswerden sollten. Und dann haben sie mir einfach mal ein Drehbuch gegeben." Danach folgten immer mehr Aufträge. Seine Rolle als Drehbuchautor hat er aber zum Teil auch als sehr undankbar empfunden. War ein Film gut, dann nahm der Regisseur das Lob für sich. War er schlecht, dann hieß es, bei dem Buch sei nicht mehr rauszuholen gewesen, so Mommsen. Mit der Erfahrung beim Fernsehen, wo er als Drehbuchautor die Meinungen von vielen Leuten unter einen Hut bekommen musste, "hätte ich auch die deutsche Wiedervereinigung hinbekommen", witzelt Mommsen.

Bücher als Pause vom Alltag

Irgendwann hatte er die Nase voll und fing an, Romane zu schreiben, denn er liebt das Schreiben und vor allem Nordfriesland. Meistens spielen seine Romane auf der Nordsee-Insel Föhr. "Eine Insel ist etwas sehr Übersichtliches", erklärt Mommsen. In dieser Übersichtlichkeit und Enge passieren manchmal Geschichten, die ihn faszinieren. Seine Bücher sieht Mommsen auch als Pause vom Alltag. Klar kämen auch Konflikte darin vor und nicht alles sei rosarot, sagt Mommsen, "aber ich finde den Sonnenuntergang, den dürfen wir uns nicht von Putin versauen lassen." Am 21. Mai wird sein Roman "Die Bücherinsel" am Altonaer Theater auf die Bühne gebracht. Dabei liest Mommsen ein Kapitel vor und die Schauspieler machen daraus anschließend eine Bühnenfassung.

