"Feel Hamburg": Emilia Fester - Aus Hamburg in den Bundestag Stand: 13.10.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt. Diesesmal ist die junge Politikerin Emilia Fester zu Gast.

"Ich bin Milla (23) und ich will in den Bundestag". Mit diesem Satz stellt sich die junge Hamburger Politikerin Emilia Fester auf ihrer Homepage vor. Jetzt muss sie diesen Satz wohl überarbeiten und z.B. schreiben: "Ich bin Milla (23) und ich bin Abgeordnete der Grünen im deutschen Bundestag." Denn seit dem 27. September steht fest, dass sich Emilia Fester über die Landesliste der Grünen einen Sitz im Parlament erkämpft hat. Kurz vor ihrem Umzug in die Hauptstadt hat sich die jüngste Bundestagsabgordente dieser Legislaturperiode Zeit für unseren Podcast "Feel Hamburg" genommen.

Emilia Fester - Das Leben wird umgekrempelt

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt sie, wie sich ihr politisches Interesse entwickelt hat, was sie macht, wenn sie mal nicht in Sachen Politik unterwegs ist und auch, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Denn das ist einiges: Umzug nach Berlin, neue KollegInnen, neue Arbeitsabläufe, Koalitionsverhandlungen usw. Welche Auswirkungen das alles auf ihr Privatleben haben könnte - auch ist ist Thema in der neuen Folge von "Feel Hamburg".

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

