"Die Polizeireporter" - NDR 90,3 ist mit neuem Podcast gestartet Stand: 09.11.2021 17:07 Uhr Das Hamburger Stadtradio NDR 90,3 ist mit einem neuen Podcast an den Start gegangen: "Die Polizeireporter". Die kennen die dunklen Seiten Hamburgs, berichten aber auch über witzige Ereignisse.

Blaulicht, Flatterband und Tatorte gehören für Kai Salander und Ingmar Schmidt zur täglichen Arbeit. Die beiden sind Polizeireporter - und für NDR 90,3 im Einsatz: 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Dabei haben die Journalisten die Stadt und ihre Straßen im Blick - sie sind vor Ort, wenn es brennt, das Wasser steigt oder es anderswo gefährlich wird. Am 26. Oktober startete der neue Podcast "Die Polizeireporter", in dem die beiden Gastgeber aus ihrem Alltag erzählen und Expertinnen und Experten zum Gespräch einladen. Heute wurde die zweite Folge veröffentlicht - und bei iTunes ist der Podcast bereits in der Rubrik "neu und beachtenswert" gelistet.

Drogenschmuggel, Trickbetrug und Bombenentschärfungen

An interessanten Themen hat eine Stadt wie Hamburg viel zu bieten: Drogenschmuggel, Trickbetrug und Bombenentschärfungen gehören zur Tagesordnung. "In dem Podcast können wir jetzt besonders lebhaft von unseren Blaulicht-Einsätzen berichten", freut sich Ingmar Schmidt, der bereits seit 20 Jahren als Polizeireporter über Verbrechen, Großbrände und spektakuläre Kriminalfälle berichtet. "Jetzt nehmen wir uns die Zeit, um ausführlich über unsere Arbeit zu schnacken. Und möchten dabei - möglichst authentisch - auch die kleinen Erlebnisse am Rande beleuchten."

Menschen und Emotionen

"Dabei geht es immer auch um Menschen und Geschichten aus unserer Stadt", sagt Ilka Steinhausen, Programmchefin bei NDR 90,3. "Unsere Reporter haben viel mehr zu erzählen als in unserer nachrichtlichen Berichterstattung zu hören ist. Sie erleben täglich und hautnah die Emotionen der Betroffenen. Mit dem Podcast möchten wir allen Hörerinnen und Hörern einen zusätzlichen Blick auf unsere journalistische Arbeit bieten - in all ihren Facetten."

Herzergreifende Randgeschichten

Polizeireporter erleben bei ihren Einsätzen auch skurrile Momente, erzählt Kai Salander: "Auf St. Pauli habe ich mal einen frisch Verlobten getroffen. Der Mann hatte gerade in letzter Sekunde das Brautkleid seiner Liebsten aus dem brennenden Hochhaus retten können - eine Woche vor der Hochzeit!" Im neuen Podcast nehmen sich die beiden Gastgeber viel Zeit, um auch über solche herzergreifenden und witzigen Randgeschichten zu sprechen. "Wir haben beide ganz unterschiedliche Situationen erlebt, das macht unsere Gespräche besonders spannend", verspricht Kai Salander.

Riskante Erlebnisse beim Kampfmittelräumdienst

In der ersten Folge geht es um den erfahrenen Sprengmeister Peter Bodes, der über seine riskanten Erlebnisse beim Kampfmittelräumdienst spricht. Und in der zweiten Folge - ebenso spannend - die Insider-Informationen von René Matschke, dem Leiter vom Zollfahndungsamt Hafen, der verrät, wie es bei der Entdeckung des größten Kokainfundes ablief.

