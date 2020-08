Stand: 03.08.2020 13:55 Uhr

Wie hat die Corona-Krise Ihr Leben verändert?

Seit knapp sechs Monaten beschäftigt die Corona-Krise Hamburg. Nicht nur Eltern von schulpflichtigen Kindern wissen, was sie während dieser Zeit geleistet haben. Auch Menschen, die in der Gastronomie, im Supermarkt, im Krankenhaus oder in der Pflege arbeiten, mussten sich umstellen. An keiner Person in unserer Stadt ist die Pandemie einfach vorübergegangen.

Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen in der Corona-Krise

Wie ist es bei Ihnen? Was hat Corona mit Ihrem Leben gemacht? Wie sind Sie mit der neuen Situation in der Familie, im Freundeskreis oder im Job klargekommen? Wir möchten gerne Ihre Geschichten hören und einige davon bei NDR 90,3, im Hamburg Journal und bei NDR.de erzählen. Sie können uns Ihre Erfahrungen über das unten stehende Formular schildern - unsere Reporterinnen und Reporter kontaktieren Sie dann gegebenenfalls.

Ihre Daten Name, Vorname: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihre Geschichte So ist es mir in der Corona-Krise ergangen: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.08.2020 | 15:00 Uhr