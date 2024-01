Exklusives Konzert mit Riku Rajamaa von Sunrise Avenue gewinnen Stand: 31.01.2024 05:00 Uhr Am 14. Februar lädt NDR 90,3 Hörerinnen und Hörer plus Begleitung ins Foyer zu einem exklusiven Konzert mit Riku Rajamaa ein, dem ehemaligen Gitarristen von Sunrise Avenue. Karten gibt es hier zu gewinnen.

Wir haben am 14. Februar etwas ganz Besonderes für Sie und Ihren Lieblingsmenschen vorbereitet - ein ganz intimes Konzert bei uns an der Rothenbaumchaussee mit Riku Rajamaa, der als Gitarrist von Sunrise Avenue bekannt wurde und jetzt solo unterwegs ist. Seine aktuelle Single "Lonely Heart" ist gerade in Deutschland auf den Markt gekommen. Ein sehr sympathischer Musiker erwartet Sie am Valentinstag bei uns.

Tickets für exklusives Minikonzert gewinnen

Bei dem exklusiven Minikonzert im Foyer im Funkhaus von NDR 90,3 können nur ausgewählte Gäste den musikalischen Abend genießen. Wir verlosen hier insgesamt 25 mal zwei Plätze auf der Gästeliste. Tragen Sie sich dafür einfach in das unten stehende Formular mit Ihren Daten ein. Wir wünschen viel Glück! Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss ist Freitag, der 9. Februar um 12 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier lesen Sie die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

