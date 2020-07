Einigung im Tarifstreit der Fast-Food-Mitarbeiter

NDR 90,3 - 13.07.2020 12:00 Uhr Autor/in: Grigoleit, Anja

In Hamburg bekommen die Beschäftigten in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s und Burger King deutlich mehr Geld. Ab Juli steigen die Löhne und Gehälter in den kommenden vier Jahren um bis zu 28 Prozent. Anja Grigoleit berichtet.