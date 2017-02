Stand: 28.02.2017 11:44 Uhr

Noldes Meisterwerke in Seebüll

1927 zieht der expressionistische Maler Emil Nolde (1867-1956) mit seiner Frau Ada nach Seebüll, einem Teil der kleinen Gemeinde Neukirchen nahe der dänischen Grenze im heutigen Nordfriesland. Er erwirbt dort eine Warft und lässt darauf - im bewussten Kontrast zur traditionellen Architektur der Region - nach eigenen Entwürfen ein modernes Wohnhaus mit Atelier errichten. Dort entstehen zahlreiche seiner Werke, unter anderem die sogenannten ungemalten Bilder. Sie schuf der Künstler während des Verbots der Nationalsozialisten, sich "auf den Gebieten der bildenden Künste" zu betätigen. Nach Noldes Tod 1956 wird Seebüll gemäß seinem Wunsch Teil einer Stiftung und steht seitdem Besuchern als Museum offen.

"Meisterwerke" zum runden Geburtstag

In dieser Saison präsentiert die Nolde-Stiftung in Seebüll eine neue Ausstellung mit Werken des Künstlers. Das Thema 2017, zum 150. Geburtstag Emil Noldes: "Meisterwerke". Zu sehen ist ein Querschnitt aus allen Schaffensphasen, frühe Gartenbilder ebenso wie Motive aus dem gesellschaftlichen Leben in Berlin und kräftig bunte Blumenbilder aus dem Spätwerk. Zu den ausgestellten 130 Werken gehören 50 Gemälde. 23 Werke werden erstmals in Seebüll gezeigt.

Biografie und Werk unter einem Dach

Nolde Museum Seebüll Seebüll 31

25927 Neukirchen

Tel. (04664) 98 39 30



Öffnungszeiten

1. März bis 30. November

täglich 10 - 18 Uhr



Eintritt

Erwachsene: 8 Euro

Schüler, Studenten: 3 Euro

Das Museum besteht aus mehreren Teilen: dem historischen Noldehaus, dem Staudengarten sowie einem modernen Gebäude, das eine biografische Ausstellung zu Noldes Leben zeigt. Im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers gibt es drei verschiedene Bereiche. Im Erdgeschoss, wo früher Noldes Atelier lag, finden Besucher heute die religiösen Bilder des Künstlers. Außerdem blieben Wohnräume mit den Möbeln des Paares erhalten. Der Bildersaal im ersten Stock mit etwa 30 Gemälden wird für die aktuelle, jährlich wechselnde Ausstellung genutzt. In den früheren Wohnräumen der Noldes in dieser Etage entstanden Kabinette für grafische Arbeiten.

Blütenpracht und satte Farben im Staudengarten

Nolde liebte die Farben von Blumen Zeit seines Lebens und legte überall, wo er sich niederließ, einen Garten an. Blütenpracht und Grün inspirierten den Künstler und dienten ihm als Motiv für seine zahlreichen Garten- und Blumenbilder. In Seebüll legten Nolde und seine Frau Ada einen besonders prächtigen Staudengarten an, noch heute ist die Gestaltung der Wege in Form der Buchstaben A und E (für Ada und Emil) erhalten. Neben Rasenflächen und einzelnen Gehölzen blühen dort von April bis Oktober zahlreiche Stauden wie Schwertlilie, Rittersporn, Sonnenbraut, Lupine und Storchschnabel.

Kurzbiografie 7.8.1867 Emil Nolde kommt als vierter Sohn eines Bauern im Dorf Nolde an der dänischen Grenze zur Welt.

bis 1888 Lehre als Holzbildhauer und Zeichner

bis 1891 Wanderjahre als Schnitzer und Zeichner

bis 1897 Lehrer für Zeichnen und Modellieren in der Schweiz

bis 1900 Besuch von Schulen und Akademien

1902 Hochzeit mit dänischer Schauspielerin Ada Vilstrup

bis 1907 Mitglieder der Künstlergruppe "Brücke"

1909 erste religiöse Bilder

bis 1912 Ausstellungen, Mitglieder der "Neuen Sezession"

bis 1914 Reise durch Sibirien in die Südsee

1920 Nolde wird dänischer Staatsbürger

bis 1932 Bau des Hauses in Seebüll, Ehrendoktorwürde der Uni Kiel

1937 Die Nazis beschlagnahmen 1.052 Werke Noldes, einige werden später in der Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt

1941 Ausschluss aus Reichskunstkammer und Malverbot

1944 Bomben zerstören Noldes Berliner Wohnung, 3.000 Werke vernichtet

1946 seine Frau Ada stirbt, zwei Jahre später Hochzeit mit Jolanthe Erdmann

13.4.1956 Emil Nolde stirbt im Alter von 88 Jahren in Seebüll

