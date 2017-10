Stand: 02.10.2017 16:56 Uhr

Zugvogeltage: Millionen Gäste im Wattenmeer

In den kommenden Wochen sind wieder Millionen Zugvögel aus Nordeuropa, Grönland und der arktischen Tundra an der niedersächsischen Nordseeküste zu Gast. Vom Dollart bis nach Cuxhaven und rund um die Ostfriesischen Inseln bevölkern riesige Schwärme von Ringel- und Nonnengänsen sowie Sing- und Watvögeln die Küsten. Dort stärken sie sich vor dem Weiterflug in den Süden. Das eindrucksvolle Naturschauspiel steht vom 14. bis 22. Oktober im Mittelpunkt der Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.

Per Schiff, Zug und Bus zu den Zugvögeln

Naturfreunde und Hobby-Vogelkundler können die Tiere auf Exkursionen zu Fuß aus nächster Nähe erleben. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Arten gezählt. Doch auch wer sich lange Wanderungen nicht zutraut, kann das Naturspektakel beobachten: Bei Bus- und Radtouren, Schiffstörns, etwa ab Langeoog, Wilhelmshaven oder Balje, sowie bei Zugfahrten durch die Salzwiesen auf Wangerooge kann man viele Vögel sehen. Mit etwas Glück erleben die Besucher, wie am Abend Tausende Weißwangengänse zu ihren Schlafgewässern fliegen oder wie sich über den Salzwiesen dichte Wolken arktischer Watvögel bilden.

Vorträge, Workshops und ein Abschlussfest

Plätze rechtzeitig sichern Naturfreunde müssen sich für manche Veranstaltungen im Vorfeld anmelden. Seminare, Bustouren oder Schiffsausflüge sind teils nur für kleine Gruppen konzipiert, um die Natur zu schützen. Das gesamte Programm findet sich auf der Website der Zugvogeltage.

Zusätzlich laden etliche Beobachtungsstationen dazu ein, die Tiere auf eigene Faust zu beobachten. Eigens für die Vogelzugtage aufgebaut und von Fachleuten betreut wird unter anderem der "Vogelturm" an der Hafenausfahrt von Varel mit Blick über den Jadebusen. Auf dem Programm der Zugvogeltage stehen außerdem Dutzende Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Foto- und Mal-Workshops auch für Kinder. Zehn gedruckte Programmhefte - je eines für die sieben Ostfriesischen Inseln, Ostfriesland, den Jadebusen sowie Cuxhaven/Wurster Nordseeküste - listen die insgesamt mehr als 250 Veranstaltungen auf. Wer sich online informieren möchte, findet hier eine Übersicht. Die Zugvogeltage enden am 22. Oktober mit einem ganztägigen Fest am Haus des Gastes in Horumersiel.

Veranstalter der alljährlichen Zugvogeltage ist die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Zusammenarbeit mit den Nationalparkhäusern und -zentren sowie weiteren Partnern aus Naturschutz, Umweltbildung und Touristik.

