Stand: 20.10.2017 09:11 Uhr

Wandern im herbstlichen Norden

Im Herbst bietet die Natur ein Farbspektakel der Extraklasse: Die Blätter an den Bäumen färben sich bunt, reife, leuchtende Beeren wie Sanddorn und Hagebutten hängen an vielen Sträuchern. Kastanien und Eicheln übersäen den Boden, der Wind wirbelt das Laub durcheinander, Zugvögel ziehen in Richtung Süden. Jetzt ist die perfekte Zeit für einen Ausflug. Tipps für Wanderungen an der Küste, in der Heide und über Niedersachsens Höhenzüge.