Stand: 21.07.2017 10:08 Uhr

Unterwegs auf der Milch- und Käsestraße

Sie befinden sich meist dort, wo Mecklenburg-Vorpommern am idyllischsten und ländlichsten ist: Inmitten von Feldern, Wiesen und Wäldern liegen mehr als ein Dutzend kleine Höfe und Dorfkäsereien, die sich zur Milch- und Käsestraße zusammengeschlossen haben. Dort können Genießer nicht nur leckeren Käse kaufen und probieren, sondern auch Einblick in das traditionelle Handwerk der Käseherstellung bekommen.

Auf einigen Höfen dürfen Gäste beim Füttern und Melken der hofeigenen Tiere mithelfen und selbst aus deren Milch Käse herstellen. Möglich ist das etwa bei der Schafscheune Vietschow nordöstlich von Güstrow oder auf dem Schaf-Ziegenhof Palmzin südöstlich von Ribnitz-Damgarten. Viele Höfe, etwa der Hof Medwege bei Schwerin, bieten zudem regelmäßige Hofführungen an.

Ziegenhöfe, Käsereien und Molkereien

Die Milch- und Käsestraße ist keine durchgehende Straße, sondern ein Netz von Wegen, das Höfe, Käsereien und Dorfmolkereien sowohl im Norden als auch in anderen Teilen Deutschlands verbindet. In Mecklenburg-Vorpommern sind es insgesamt 16 Stationen, an denen Interessierte Käse probieren und zugleich Interessantes rund um die traditionelle Käseherstellung erfahren können. Sie sind alle mit dem grünen Logo der Milch- und Käsestraße gekennzeichnet. Eine Karte, welche Höfe und Molkereien im Nordosten dazu gehören, findet sich auf einer Website des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung.

Weitere Informationen Zutaten-Lexikon Käse Von Büffel-Mozzarella über Pecorino bis Vacherin Mont'Or: Verschiedene bekannte und weniger bekannte Käsesorten um Überblick. mehr Von Schafen träumen: "Was für ein Käse" Lena Martensen wollte immer Schafe haben - doch die Frage war immer: Wie kann sich das lohnen? Dann kam sie auf die Idee, Schafskäse herzustellen. Mittlerweile hat die Nordfriesin 50 Schafe. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 22.07.2017 | 18:00 Uhr