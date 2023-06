Wünsch Dir Deinen NDR von Heike Götz

Es war ein sehr schöner und vor allem kreativer Nachmittag, den ich mit fünf Zuschauerinnen und Zuschauern in der Flensburger "Kritzelei" erleben durfte. Im Rahmen unserer Dreharbeiten für die Landpartie von der Flensburger Förde habe ich auch Station in der „Kritzelei“ gemacht. Ein junges Paar betreibt direkt in der belebten Flensburger Fußgängerzone eine Porzellanmal-Werkstatt mit Café. In dem luftigen und gemütlichen Ambiente macht es einfach Spaß, die eigene Kaffeetasse (Müslischale, Milchkännchen usw.) zu bemalen. Farben, Pinsel und die Formen sind da - es kann einfach losgehen. Und das kann jede und jeder, versichern mir Henrietta und Karsten, die beiden Inhaber. Besonderes Talent brauche man nicht, sondern einfach nur ein bisschen Offenheit und Freude am Kreativ-sein. Also los!

Bei Dreharbeiten für die Landpartie dabei

Ich treffe mich mit Gudrun, Heide, Willi, Michael und André direkt im Café. Die fünf haben sich für die Wünsch Dir Deinen NDR-Aktion beworben und kommen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Alle haben so wie ich vorher noch kein Porzellan bemalt. Wir sind ziemlich schnell ein Team und vergessen die Zeit beim Malen. Teller oder Tasse? Blau oder grün? Mit Schrift oder ohne? Freihändig oder nach Vorlage? Mit Glitzereffekt oder nicht? Punkte oder Streifen? Das sind hier die Fragen... Wir dürfen einfach ein bisschen Kind sein.

Allen hat es Spaß gemacht

Es entstehen kleine und vor allem ganz persönliche "Kunstwerke", die noch gebrannt werden, damit ihren endgültigen Schliff bekommen und dann per Post zu den Teilnehmenden nach hause kommen. Sicherlich kein Porzellan von Meisterhand, aber darauf kommt es auch gar nicht an, erzählt mir Henrietta von der "Kritzelei". Es geht einfach um den Prozess des Gestaltens und die Freude daran. Sie habe hier schon so viele glückliche Gesichter gesehen, und das mache ihr auch einfach selbst Spaß. Später aus der selbst bemalten Tasse zu trinken, ist eine schöne Erinnerung an einen gemeinsamen Nachmittag.