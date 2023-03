Patricia Schanz

Mich hier in Schleswig-Holstein als "echtes Nordlicht" vorzustellen, könnte für Verwirrung sorgen. Vielleicht. Denn irgendwann kriegen Sie raus: Geburtsstadt Hameln, südliches Niedersachsen, gerade noch so NDR Sendegebiet. Okay, na gut. Als ich in Baden-Württemberg gewohnt habe, ging das "Nordlicht" aber ohne Probleme durch - alles eine Frage der Perspektive. Seit ich Radio mache, stelle ich immer wieder fest: Ich bin Perspektivenwechsel-Fan!

Das waren meine Stationen

Die Sache mit dem Fantum: Los ging alles in der zwölften Klasse beim Lokalradio, danach war der SWR mein Radiozuhause. Nach vielen Jahren als Redakteurin und Moderatorin: Perspektivenwechsel! Ab nach Berlin. Keine Medienmacherin im klassischen Sinne mehr, aber immer noch ganz nah dran - als Managerin von DJ und Produzent Felix Jaehn. Der nächste Perspektivenwechsel führte mich ans Meer. Tschüss Musikbranche, hallo Uni-Campus. Im Umwelt- und Wirtschaftsphilosophiestudium in Kiel beschäftige ich mich mit Gerechtigkeit und Verantwortung, zum Beispiel im Kontext des Klimawandels.

Dann bin ich auf Sendung

Meine Wochenenden verbringe ich allerdings seit Herbst 2021 regelmäßig im NDR 1 Welle Nord-Studio. Auch da wechsle ich gern mal die Perspektive: Entweder begleite ich Sie morgens entspannt in den Tag, stöbere sonnabends am Abend gemeinsam mit Ihnen in Musik mit Erinnerungen oder wir hören uns am Sonntagabend, um das Wochenende gemütlich ausklingen zu lassen.

In diesem Sinne: Moin, Schleswig-Holstein! Schön, dich kennenzulernen. Ich bleib dann mal hier und werde ein echtes Nordlicht.