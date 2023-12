Nathalie Werkle

Mit großer Leidenschaft Neu-Schleswig-Holstein-Entdeckerin. Ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen, habe dann in Hamburg studiert und ich habe meine große Liebe zu Schleswig-Holstein entdeckt. Das Land ist einfach so abwechslungsreich und als Fan von langen Strandspaziergängen macht mich unser Land einfach glücklich! Ich freue mich aber auch immer über neue Tipps, was ich mir unbedingt mal anschauen sollte.

Das waren meine Stationen

Nach meinem Jura-Studium war ich erst einmal ein bisschen ratlos: denn Recht haben und Recht bekommen, sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ziemlich schnell habe ich dann ein Praktikum beim Radio gemacht und gemerkt: WOW - das ist es. Der Job ist so abwechslungsreich und das Radio ist das schnellste Medium überhaupt. Ob Nachrichten, Musikredaktion, Moderation oder Reportagen: ich fand alles toll. Es gab schon so viele Highlights: als ich versucht habe, mit der DFB-Elf ein Interview zu bekommen, habe ich das zwar nicht abseits der klassischen Pressekonferenz bekommen, aber: ICH DURFTE IN DEN MANNSCHAFTSBUS. Der Busfahrer war supernett und hat mir gezeigt, wo unsere Fußballer so sitzen, was sie während der Fahrt machen und welche Musik sie so hören. Das fand ich wirklich großartig.

Dann habe ich viele Künstler interviewen dürfen. Leider bisher nur ein einziges Mal meinen absoluten Lieblingssänger: Robbie Williams. Und bei diesem Interview war ich so nervös, dass ich kaum eine Frage vernünftig rausbekommen habe. Aber er war supernett. Natürlich gibt es auch nicht so schöne Momente in inzwischen über 20 Jahren beim Radio, die aber auch wichtig sind. Reportagen bei Sturmflutsituationen oder wenn etwas Schlimmes auf der Welt passiert, die Menschen zu informieren und sie zu begleiten.

Ich habe dann nebenbei nochmal studiert und 2018 meinen Master-Abschluss in Psychologie gemacht - diesen ganzen Bereich finde ich auch super spannend, ich habe mich zum Beispiel intensiv mit Kriminalpsychologie beschäftigt. Ich bin gerne viel sportlich unterwegs, auch wenn ich klassische Fitnessstudios möglichst meide. Ich habe Städtekurztrips für mich entdeckt: Auch wenn man mal nur drei Tage rauskommt und was anderes sieht, ist das wirklich gut.

Dann bin ich auf Sendung

Meistens hören Sie mich am Wochenende auf NDR 1 Welle Nord, aber auch unter der Woche könnten wir uns abends im Radio begegnen. Meine Kollegen lachen immer ein bisschen über mich, wenn ich mal wieder laut - nicht schön - im Studio mitsinge. Beim Moderieren habe ich wirklich immer sofort gute Laune, weil ich nach wie vor dankbar dafür bin, dass ich einfach mal Mikro aufmachen und Sie in Ihrem Alltag ein ganz kleines bisschen begleiten darf. Ich freue mich schon jetzt auf nächstes Mal. Und schreiben Sie mir ruhig in der NDR-Schleswig Holstein App - aber nicht erschrecken: Ich antworte wirklich und das gerne!