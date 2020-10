Dennis Brandau "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum" hat der italienische Philosoph Tommaso Campanella einmal gesagt. Ich bin sehr dankbar, dass ich genau das tun darf.

Was kommt dabei heraus, wenn man die Eigenschaften des Klassenkaspers nie ablegt? So etwas, wie ich, Dennis Brandau. Moin! Ich liebe es, zu lachen… gerne auch über mich selbst. Das ist bei uns in Schleswig-Holstein ja auch nicht untypisch: Wir müssen nicht immer alles so ernst nehmen, aber auch nicht gleich mit Konfetti um uns werfen. Und das ist genau das, was ich an diesem Bundesland so liebe.

Und wo wir beim Thema Liebe sind: meine Liebe gilt der Familie, der Musik und dem Radio. Schon als kleiner Stöpsel habe ich mir das Tonbandgerät meines Opas geschnappt und unverständliches Zeug in das kleine, silber-graue Mikrofon gebrabbelt. Mit 14 Jahren kaufte ich von meinem gesparten Taschengeld ein 10-Mark-Mikrofon, ein gebrauchtes, kleines Mischpult und baute mir damit ein Radiostudio in meinem Kinderzimmer. Heute kann ich diese Leidenschaft beruflich ausleben. In der Rolle des Klassenkaspers tobe ich mich außerdem aus, indem ich Comedys für NDR 1 Welle Nord schreibe und produziere. Obendrein hat sich noch die Horst & Hoof Band zusammengefunden, mit der wir schon viele tolle Konzerte geben durften. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, Sie in und durch Ihren Tag zu begleiten zu dürfen - mit genau der Musik, die man auch in meinem gemischten Schallplatten- und CD-Regal findet.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Was magst du an NDR 1 Welle Nord am meisten? Die Mischung aus guter Musik und Infos aus unserer Region. Und - ganz wichtig - die vielen tollen Kollegen! 2. Was war dein Lieblingsmoment On Air? Als Silbermond zu Gast bei mir im Studio waren. Die waren wirklich nett. 3. Star Wars oder Star Trek? Am liebsten Raumschiff Orion mit der Kulisse aus Bügeleisen und Badezimmerarmaturen. 4. Radschlagen oder Radfahren? Auf jeden Fall fahren. Radschlagen würde bei mir vermutlich aussehen, als würde man einen Medizinball über den Turnhallenboden rollen. 5. Welche übernatürliche Fähigkeit hättest du gerne? Unsichtbar werden. Was man da alles anstellen könnte ... 6. Hast du schon mal einen Wettbewerb gewonnen? Nicht gewonnen, ABER: Ich war mal Zweiter beim Kinderbogenschießen einer Ferienanlage in den Niederlanden ... immerhin. 7. Was für ein Schuh wärst du gerne und warum? Ein Turnschuh. Dann wäre ich ein bisschen sportlicher.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

