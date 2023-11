Christian Haacke

Moin zusammen! Ich bin Christian und ich komme aus dem Kreis Pinneberg. Geboren bin ich zwar in Niedersachsen, allerdings sind meine Eltern nach Schleswig-Holstein gezogen, als ich 1,5 Jahre alt war.

Aufgewachsen bin ich also in Tornesch, hab Radio in Kiel gelernt und dann hat's mich durch die ganze Republik gezogen: nach Düsseldorf, Ludwigshafen, Mannheim, an die südliche Weinstraße bis nach München und von da aus wieder Richtung Heimat. Zuerst nach Hannover, dann nochmal kurz für zwei Jahre rüber nach Berlin und 2010 zum NDR. Erst in Hamburg, jetzt auch in Kiel. Und ich wohne auch wieder in Tornesch - da, wo ich herkomme. Schön. Denn erst, wenn man auch was anderes gesehen hat, weiß man, wo man hingehört. Gefühlt hab ich das immer - mein Leben hat's mir aber nochmal bewiesen.

Und außerhalb des Studios?

Da bin ich entweder auf dem Tennisplatz, in der Handballhalle, im Garten, an der Dartscheibe, beim HSV oder mit meiner Frau und Tochter unterwegs. Oder am Strand. Denn da bin ich eh am liebsten. Also abgesehen vom Sofa mit meiner Katze natürlich.